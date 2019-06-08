Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу журналиста Голунова

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал решение суда по делу журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Свою реакцию он написал в фейсбуке.

Колпаков выразил слова благодарности всем, кто поддержал журналиста, отметив, что избранная мера пресечения явилась результатом «беспрецедентной кампании журналистской солидарности».

«По нынешним меркам то, что произошло — невероятно. И, безусловно, победа», — подчеркнул Колпаков.

Он также добавил, что данная ситуация связана с журналистской работой Голунова, который больше года занимается одним расследованием. Однако подробности главред не сообщил.

Ранее сообщалось, что суд отказался арестовывать Голунова и отправил его под домашний арест до 7 августа.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.