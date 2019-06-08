Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве, передает РИА «Новости».

Форум проходит в курортном городе Тракай и заявлен как площадка для объединения «сторонников европейских демократических ценностей».

При этом журналистов «Известий» и Первого канала не пустили на мероприятие.

В пресс-службе «Известий» уточнили, что журналистам отказали в посещении форума заранее, но они все равно туда поехали.

Причины отказа не сообщаются.