Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве
Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве, передает РИА «Новости».
Форум проходит в курортном городе Тракай и заявлен как площадка для объединения «сторонников европейских демократических ценностей».
При этом журналистов «Известий» и Первого канала не пустили на мероприятие.
В пресс-службе «Известий» уточнили, что журналистам отказали в посещении форума заранее, но они все равно туда поехали.
Причины отказа не сообщаются.