Журналист Голунов связал задержание с расследованием похоронного бизнеса

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил в суде, что ему поступали угрозы из-за расследования похоронного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ему говорили, что лучше не надо заниматься этим вопросом.

Он также отметил, что его задержание пришлось на день сдачи черновика текста по этой теме.

Ранее сообщалось, что суд отказался арестовывать Голунова и отправил его под домашний арест до 7 августа.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.