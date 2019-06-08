Поправившего визовую отметку ручкой россиянина задержали в Таиланде

В Таиланде задержали 32-летнего россиянина Дмитрия Игнатова, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки. Об этом сообщает интернет-портал Thaiger.

Как отмечается, гражданин России был задержан на границе с Камбоджей.

По его словам, мужчина приехал в Таиланд к своей девушке, а после решил вернуться в Камбоджу. Однако при проверке паспорта оказалось, что его виза истекла три дня назад, отметил Игнатов.

Тогда он решил внести исправления в паспорт ручкой, за что и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянина лишили Шенгена на год из‐за превышения скорости в Эстонии.