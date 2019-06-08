Врачи не нашли травм у журналиста Голунова

Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист «Медузы» Иван Голунов прошел все необходимые исследования. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Голунова нет никаких серьезных травм и переломов. Он добавил, что Голунову сделали компьютерную томографию и взяли кровь на анализ.

«По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — отметил Мясников.

Он пояснил, что у журналиста нормальная томография головы, легких, нет сотрясения мозга. У него присутствует только ссадина на спине и гематома в области глаза, уточнил главврач.

По его словам, Голунов пока находится в больнице, потому что врачи решили на всякий случай сделать ему из-за ссадины укол против столбняка.

Ранее сообщалось, что Голунову сделали МРТ.

До этого журналисту вызвали скорую, однако следователь поначалу запрещал госпитализацию журналиста.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.