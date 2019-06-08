Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает LADbible.
По словам самой девушки, ей всегда нравилась Барби, и она мечтала выглядеть, как она.
Как отмечается, 21-летняя девушка 15 раз обращалась к врачам, чтобы увеличить губы.
«Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках», — сказала Иванова.
Она отметила, что теперь полностью довольна внешним видом своих губ.
Кроме того, чтобы еще больше походить на куклу, девушка увеличила грудь, покрасила волосы в светлый оттенок, а также ежедневно делает яркий макияж с накладными ресницами.
Ранее сообщалось, что кукле Барби исполнилось 60 лет.