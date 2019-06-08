Журналисту Голунову вызвали вторую скорую
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой защищают Голунова.
По его словам, сотрудники полиции не поверили врачу первой скорой, который сказал, что у журналиста сотрясение мозга и возможный перелом ребер.
«Триллер! 2я бригада «скорой» тоже настаивает на немедленной госпитализации», — написал Чиков.
Он добавил, что полицейские продолжают оказывать давление.
В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.
Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.
Ранее сообщалось, что у Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.