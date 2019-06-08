План «Перехват» объявлен после разбоя на востоке Москвы

Сотрудники московской полиции ввели в Москве план «Перехват» для того, чтобы поймать преступника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, неизвестный совершил разбой на Волочаевской улице в столице. После этого он скрылся на легковом автомобиле.

Детали деяний, который совершал неизвестный, в настоящее время пока неизвестны.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что поймали преступника и доставили его в отделение полиции.

В пресс-службе добавили, что после случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали со стрельбой подростка на «Ниве».