Как защититься от жары, рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как защитить себя в жару, сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что жаркая погода негативно влияет на здоровье, в первую очередь, пожилых людей и детей. Обостряются хронические заболевания.

Россиянам рекомендовали ограничить пребывание на улице, отказаться от физических нагрузок.

Также рекомендовано снизить потребление высококалорийной пищи, пить больше воды.

Ранее сообщалось, что жара до 33°С ожидается в Москве.