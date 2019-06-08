Вертолет Ми-8 вылетел на подмогу для тушения пожара в свердловской колонии
Из Екатеринбурга вылетел российский вертолет Ми-8 с водосливным устройством для того, чтобы помочь с тушением пожара в свердловской колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы МЧС страны.
Также в МЧС отметили, что в настоящее время с возгоранием на месте сражаются 35 человек и восемь единиц спецтехники. Кроме того, на место ЧП следует опорный пункт пожаротушении из города Верхотурья.
Возгорание началось в производственном ангаре в поселке Гари, однако огонь перешел и на корпуса колонии, предположили в МЧС.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после пожара в свердловской колонии.