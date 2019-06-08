Прокуратура начала проверку после пожара в свердловской колонии

Прокуратура начала проверку из-за пожара в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, прокуратура организовала проверку после сообщений о том, что пожар охватил 2 тыс. кв. м. территории.

Возгорание началось в производственном ангаре в поселке Гари, однако огонь перешел и на корпуса колонии, предположили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что исправительная колония загорелась в Свердловской области.