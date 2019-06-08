Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

По словам Борисова, самолет имел «очень серьезный запас» прочности по перегрузкам. Так, самолет может выдержать перегрузку 3,8g, «а было ближе к 6»

«Ни одна конструкция такого выдержать не может», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что перегрузка стала «катастрофической».

В мае во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.