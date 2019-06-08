Россиянка бросила детей одних дома ради алкоголя

В Черногорске 28 летняя россиянка закрыла детей дома и уехала в другой город, чтобы выпить со знакомым в Абакане. Об этом сообщает телеканал «360°» со ссылкой пресс-службу МВД республики.

Как отмечается, дома были заперты четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Дети бросили из окна записку с просьбой о помощи и ее увидели соседи, которые позвонили их бабушке. Отмечается, что родственники забрали детей к себе.

«Женщина неоднократно оставляла детей без присмотра», — добавили в МВД.

В отношении матери после этого случая возбудили уголовное дело. Ей грозит до трех лет заключения.

Ранее стало известно, что почти 80 тысяч россиян умерли от отравления алкоголем за пять лет.