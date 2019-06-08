Экс-супруг осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми

Экс-супруг россиянки Богданы Осиповой, которая была осуждена в США, Брайан Мобли заявил, что предлагает ей совместную опеку над детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мобли, он уже предлагал бывшей жене совместную опеку над детьми и по-прежнему предлагает.

«Я никогда не хотел и никогда не буду пытаться изолировать наших детей от матери», — заявил Мобли.

Он добавил, что в жизни детей должны быть оба родителя, но также попросил не выпускать Осипову из тюрьмы в ближайшем будущем, так как в этом случае он лишится возможности увидеть детей.

Ранее суд в Канзасе потребовал от россиянки Богданы Осиповой вернуть своих «похищенных» детей в США в качестве условия ее освобождения.

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. В 2017 году Осипова приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. Их дети в настоящее время находятся в России.