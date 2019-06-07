Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Якутска Василия Гоголева по подозрению во взятке в размере 114 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что ранее пресс-служба Следственного комитета объявила о задержании якутского чиновника по делу о взятке. Имя задержанного в ведомстве не назвали.

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.

Заместитель мэра занимает свою должность с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в мэрии Якутска прошли обыски в апреле 2018 года.