Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Якутска Василия Гоголева по подозрению во взятке в размере 114 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Агентство отмечает, что ранее пресс-служба Следственного комитета объявила о задержании якутского чиновника по делу о взятке. Имя задержанного в ведомстве не назвали.
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Заместитель мэра занимает свою должность с 2018 года.
Ранее сообщалось, что в мэрии Якутска прошли обыски в апреле 2018 года.