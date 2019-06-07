Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Линчепинге

В результате взрыва в центре шведского города Линчепинг пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает местное издание Expressen.

Отмечается, что у пострадавших легкие ранения.

По имеющимся данным, больница Линчепинга перешла на усиленный режим работы в ожидании возможного поступления тяжело раненных.

Ранее сообщалось, что в центре Линчепинга произошел взрыв рядом с многоквартирным жилым домом. В соседних зданиях выбиты стекла.