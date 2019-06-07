Россиянина оштрафовали за оскорбление государства

Суд в Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства, передает РИА «Новости».

Оскорбительный пост он разместил на странице во «ВКонтакте».

Было принято решение о штрафе на 30 тысяч рублей.

Сообщается, что при составлении протокола об административном правонарушении и в судебном заседании Шадрин от дачи пояснений и показаний отказался, его интересы представлял адвокат.

Отмечается, что первым россиянином, оштрафованным по новой статье за оскорбление государства, стал житель Новгородской области.