Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

На трассе в окрестностях Пензы молния ударила в 30-летнего мужчину, передает РИА «Новости».

Пострадавший рассказал, что очнулся в «скорой помощи» и провел два дня в реанимации. Он считает, что его спасли цепочка с крестиком на груди.

«Спасло то, что на груди был крестик и цепочка. Молния зашла не внутрь тела, то есть не затронула органы, а по цепочке с крестиком поверх тела пошла», — рассказал он.

Отмечается, что после удара молнии у него на груди остались след от цепочки и крестика.

Мужчина сообщил, что после выписки планирую сходить в церковь и купить новый крестик и цепочку.