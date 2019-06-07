Куда россияне собираются в отпуск, показал опрос
Большинство россиян, которые пойдут в отпуск этим летом, собираются провести его на даче, в гостях у родственников и друзей, или остаться дома, отдохнуть за рубежом планируют лишь 10%. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», передает РИА «Новости».
Согласно опросу, взять отпуск этим летом планируют 51% жителей России. Из них 28% рассказали, что будут отдыхать на даче, либо поедут в гости к друзьям и родственникам. Причем отдыхать таким образом в основном собираются россияне в возрасте от 45 до 59 лет.
По 10% опрошенных планируют в отпуске отправиться в поездку по России или за границу. Еще 13% поедут отдыхать на российские морские курорты.
Кроме того, 28% признались, что во время отпуска никуда не поедут и будут отдыхать дома.
В ходе исследования были опрошены 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.
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