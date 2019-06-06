«Я приношу извинения»: Венедиктов о госпитализации Симоньян

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Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в телеграме прокомментировал инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции.

«Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней», — написал Венедиктов.

По его словам, он сожалеет о ситуации, которая произошла с Симоньян.

Он также пожелал ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что появилось видео инцидента с Симоньян и Соболь на «Эхо Москвы»