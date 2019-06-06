Видео инцидента с Симоньян и Соболь на «Эхо Москвы» появилось в Сети

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В Сети появилось видео с инцидентом на радиостанции «Эхо Москвы», где главный редактор RT Маргарита Симоньян отказывается отвечать на вопросы юриста ФБК Любови Соболь.

Симоньян говорит, что ей «нельзя нервничать» и просит сотрудников редакции изолировать ее от Соболь.

После инцидент в телеграм-канале RT появилась информация о госпитализации Симоньян.

Симоньян написала в твиттере, что Соболь «догоняла ее по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали ее в венедиктовский кабинет».