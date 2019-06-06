В Сербии объявили режим стихийного бедствия

Кабинет министров Сербии принял решение объявить режим стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны, сообщает ТАСС

«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении правительства.

Жертвой наводнения в Центральной Сербии уже успел стать 60-летний житель села Селиште. Мужчина поехал осматривать территорию на тракторе, его и машину унес поток воды.

На данный момент подтоплено 600 объектов, 16 мостов, а также посевы на полях. К оказанию помощи пострадавшим подключились части ВС Сербии.