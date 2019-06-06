Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, по решению суда все обвиняемые получили от трех до шести лет лишения свободы. Причем координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин и нападавший Никита Грабчук получили максимальный срок — по шесть лет.

Уточняется, что осужденных обвинили в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть жертвы.

Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца девушка скончалась. Этот уголовный процесс стал одним из самых резонансных на Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в покушении на Гандзюк сделали заявление.