Поезд метро сошел с рельсов в Японии

В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По имеющимся данным, в момент происшествия в поезде находились порядка 120 человек.

В полиции отметили, что в результате схода поезда с рельсов пострадавших нет.

По информации телеканала, инцидент произошел из-за стрелочного механизма, который забыли убрать. Он используется, чтобы переводить технические поезда с основных рельсов на вспомогательные.

Ранее сообщалось, что четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей.