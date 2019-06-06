Стало известно о состоянии школьницы, которую заставили пить из лужи
Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сообщила, что школьница из Бийска, которую сверстницы заставили пить из лужи, находится под наблюдением врачей и психологов, передает РИА «Новости».
Она рассказала, что между девушками произошел конфликт, который закончился унижением чести и достоинства одной из участниц.
Казанцева отметила, что обидчицы школьницы не состояли на учете в профилактических органах, их характеризовали с положительной стороны. Учебный год они закончили хорошо, добавила омбудсмен.
По ее словам, с девушками в настоящее время ведут профилактическую работу.
Ранее сообщалось, что российские школьницы заставили сверстницу пить из грязной лужи.