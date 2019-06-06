Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

По данным издания, еще три человека в результате стрельбы пострадали. После инцидента школа была закрыта, многие местные жители не смогли покинуть свои дома.

Отмечается, что полицейские исследуют два транспортных средства. Одно из них — автомобиль Toyota, припаркованный возле школы. Машина оказалась повреждена из-за стрельбы, заднее стекло выбито.

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