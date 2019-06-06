Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов

Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Отмечается, что теперь президент Украины обязан ее рассмотреть.

«О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова», — говорится в петиции.

Автором документа указан Василенко Роман, петиция была зарегистрирована 2 июня.

Ранее сообщалось, что 3 июня в Киеве перед зданием Министерства внутренних дел Украины прошла акция, участники которой требовали расследовать убийство полицейскими пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого. Протестующие, в том числе, требовали отставки главы МВД Украины Арсения Авакова.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По имеющимся данным, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.