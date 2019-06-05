Суд арестовал напавшую на посольство РФ в Киеве украинку

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Суд в России заочно арестовал украинку за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о нападении на посольство России, которые произошло в марте 2016 года.

Как отмечается, следствие обвинило гражданку Украины Ирму Крат в причастности к нападению.

При этом украинку объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд арестовал нападавшего на российское посольство в Киеве украинского радикала.