Трамп арендовал машины ритуальной компании для передвижения по Ирландии

Президент США Дональд Трамп арендовал четыре автомобиля ритуальной компании для передвижения по Ирландии в рамках своей деловой поездки. Об этом сообщает The Guardian.

Лимузины марки Mercedes E-Class был предоставлен компанией JP Ward & Sons. За двухдневное использование американский президент отдал почти один миллион долларов. Администрация президента также потратила $1,223,230 на проживание Трампа в отеле InterContinental в Лондоне.

После окончания визита Британии Дональд Трамп полетит в Ирландию для встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, а затем отправиться на вертолете к гольф-курорту в Дунбеге.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.