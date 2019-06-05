В список террористов внесли фигурантов дела «Нового величия»

В федеральный перечень террористов и экстремистов внести девять фигурантов уголовного дела «Нового величия». Об этом сообщает телеграмм-канал «Маховик политических репрессий».

По данным канала, в список террористов попали: Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов.

Стоит отметить, что в этот список не внесли лишь одного фигуранта — Дмитрия Полетаева.

Ранее сообщалось, что дело участников «Нового величия» передали в прокуратуру.

Десять участников «Новое величие» арестовали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества.