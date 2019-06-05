На Афоне с украинцев требуют справки о принадлежности к УПЦ

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Игумены монастырей на Афоне просят паломников с Украины предоставлять справки, которые подтверждают их принадлежность к Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте церковной организации.

Как отмечается, для посещения Святой горы украинцам нужно иметь не только загранпаспорт и письменное разрешение на посещение Афона, но и справку о принадлежности к УПЦ. Она должна быть оформлена на бланке епархиального управления, а также иметь печать и подпись архиерея.

Ранее два монаха из Ватопедского монастыря на Афоне перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Таким образом монахи выразили несогласие с позицией своего предстоятеля Ефрема, который ездил в Киев на интронизацию главы новой церкви Украины Епифания.