Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев проинформировал о гибели пенсионерки на станции серой ветки столичного метрополитена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, инцидент произошел примерно в 22.34 на станции метро «Дмитровская». Пенсионерка в возрасте около 60 лет упала на рельсы.

«Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую», — сказал Мышляев.

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро «Арбатская» в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.