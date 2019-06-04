Путин открыл памятник узникам концлагерей

Президент России Владимир Путин открыл на территории Еврейского музея и центра толерантности в столице памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в период Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Конструкция представляет собой две абстрактные руки, раздвигающие створы дверей. Рядом установлены пять стеклянных сосудов со свечами. Памятник выполнен из белого и черного мрамора. Композиция также включает в себя интерактивную карту с информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.

Во время торжественной церемонии открытия присутствовали главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

Архитектором памятника стал Олег Фандеев, который победил на конкурсе, приуроченном к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор. Всего было принято 98 заявок от скульпторов и художников как с России, так и из Израиля.

29 января 2018 года в Международный день памяти жертв Холокоста был заложен первый камень монумента. Тогда в церемонии вместе с Путиным принял участие премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.