Задержали подозреваемых в убийстве спецназовца

Двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Красногорске задержаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения.

В настоящее время следствие устанавливает роли каждого из них.

Она отметила, что все другие участники драки также установлены, с рядом из них уже работают следователи.

Никита Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа. Дело об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.