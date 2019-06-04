Обвиняемые в покушении на Гандзюк сделали заявление

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием и признали вину. Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что обвиняемые признали вину накануне, 3 июня.

Как выяснилось, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин склонил других обвиняемых, в частности: Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова.

«Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием», — отметили представители суда.

Решение о наказании для признавших вину суд вынесет 6 июня.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Гандзюк отпустили под домашний арест.