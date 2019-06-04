Помпео потребовал от России сотрудничества по вопросу крушения МН17

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России более активной помощи в расследовании крушения малайзийского Boeing МН17.

Об этом он заявил в интервью телекомпании RTL.

Помпео добавил, что прозрачность расследования — в интересах России.

Ранее глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон назвал новые данные России по сбитому малайзийскому Boeing МН17 дезинформацией.

17 сентября состоялся брифинг Минобороны России, в ходе которого ведомство огласило данные с грифом «совершенно секретно» по сбившей малайзийский Boeing MH17 на юго-востоке Украины ракете.