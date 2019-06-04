Склад с лакокрасочными материалами загорелся под Екатеринбургом

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиль Свердловской области на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, существует угроза распространения огня на соседний склад со стройматериалами. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня.

«К месту стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений из Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. На месте развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара задействованы 21 единица пожарно-спасательной техники, более 50 человек», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для бесперебойной подачи воды для тушения задействованы пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Забор воды ведется от гидранта, который находится на расстоянии 500 метров от места пожара, также производится подвоз воды от реки, находящейся на в километре.

Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара к месту следует инженерно-химическая лаборатория, добавили в ведомстве.