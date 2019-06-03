В СК доставили одного из убийц героя-спецназовца

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В Следственный комитет доставили подозреваемого по делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщается в телегарм-канале Mash.

В подтверждение телеграм-канал прикрепил к сообщению видеозапись, на которой человека в капюшоне заводят в здание.

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.

Ранее сообщалось, что убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России.