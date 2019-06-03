Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат никогда не существовал

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/12075505/RTR4G3PU-pic905-895x505-17988.jpg">

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не было на украинской территории и в настоящее время нет. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко в фейсбуке.

Как отмечается, Варфоломей встретился с украинскими журналистами в конце прошлой недели в Стамбуле.

«Так называемый «Патриархат Киева» не существует и никогда не существовал», — заявил Варфоломей.

Он добавил, что предоставление Украине автокефалии не имеет отношения к политике и связано с озабоченностью из-за того, что украинская сторона «не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия».

Ранее сообщалось, что патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины.