Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат никогда не существовал
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не было на украинской территории и в настоящее время нет. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко в фейсбуке.
Как отмечается, Варфоломей встретился с украинскими журналистами в конце прошлой недели в Стамбуле.
«Так называемый «Патриархат Киева» не существует и никогда не существовал», — заявил Варфоломей.
Он добавил, что предоставление Украине автокефалии не имеет отношения к политике и связано с озабоченностью из-за того, что украинская сторона «не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия».
Ранее сообщалось, что патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины.