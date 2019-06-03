Белый дом объяснился за стрельбу по неизвестному на лужайке

Сотрудники Секретной службы были вынуждены задержать мужчину, который припарковал машину у ворот Белого дома в Вашингтоне, и направился к зданию, передает РИА «Новости».

В заявлении службы утверждается, что мужчина не реагировал на требования вернуться в автомобиль, после чего был задержан.

В машине ничего подозрительного не нашли.

Однако ранее СМИ сообщили, что охрана открыла огонь по мужчине, после того, как он не отреагировал на просьбы уйти.

О состоянии мужчины и его мотивах ничего неизвестно.