В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
В Верховной раде Украины отреагировали на снос харьковскими радикалами бюста маршала Георгия Жукова и назвали подобные действия издевательством над историей, передает RT.
Такое мнение выразил депутат Александр Вилкул.
Он назвал неприемлемым громить памятники ради нескольких процентов на выборах и призвал закон наказать «зарвавшихся молодчиков».
Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить уничтоженный представителями националистических организаций и партий бюст.
Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня.