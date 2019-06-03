В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в...
Стрингер/РИА Новости

В Верховной раде Украины отреагировали на снос харьковскими радикалами бюста маршала Георгия Жукова и назвали подобные действия издевательством над историей, передает RT.

Такое мнение выразил депутат Александр Вилкул.

Он назвал неприемлемым громить памятники ради нескольких процентов на выборах и призвал закон наказать «зарвавшихся молодчиков».

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить уничтоженный представителями националистических организаций и партий бюст.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня.