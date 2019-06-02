Два уголовных дела возбудили после сноса бюста Жукову в Харькове

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Украинская полиция завела два уголовных дела по факту уничтожения памятника маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заявление Нацполиции по Харьковской области

Уточняется, что на Украине завели дела по ст. «Хулиганство» и «Насилие в отношении работника правопорядка».

По данным полиции, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности националистов, которые снесли бюст.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить уничтоженный представителями националистических организаций и партий бюст.

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 2 июня, в Харькове.