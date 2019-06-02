В РПЦ покаялись за толерантное отношение к алкоголю

Русская православная церковь недостаточно жестко относится к алкоголю. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА «Новости».

Легойда рассказал, что российская общественность стала категорична к алкоголю, однако внутри церкви к нему все еще относятся мягко. Он признался, что отношение церкви к спиртному такое: «ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие»... Ничего хорошенького».

«Серьезнейшая, я считаю, проблема», — добавил Легойда.

Он отметил, что показывать всем пример должны спортсмены, которые не употребляют спиртное.

Также он подчеркнул, что алкоголь даже в маленьких количествах не приносит никакой пользы.

Ранее патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки.