В ООН заметили расхождения с данными Косово о задержании пострадавшего россиянина

Представитель миссии ООН в Косово (МООНК) Санам Долатшахи заявила, что позиция самопровозглашенной республики по задержанию российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова не совпадает с данными МООНК, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Долатшахи.

Отмечается, что ООН в настоящее время выясняет обстоятельства задержания россиянина и поэтому не комментирует и не дает оценки по происшествию, однако информация МООНК не соответствует позиции, озвученной властями Косово.

«Тем не менее, можем отметить, что представленная полицией Косово информация в последнем сообщении не совпадает с нашей информацией о событии...», — говорится в заявлении Долатшахи.

Она добавила, что власти Косова до сих пор не предоставили ООН «конкретные доказательства».

Ранее в Косово потребовали расследования в ООН против избитого россиянина.

Краснощекова задержали в Косово во время операции силовиков, позже его отпустили. Он был ранен и находился в больнице. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что российский гражданин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью.