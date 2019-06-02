Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка умерла после падения на нее металлического смесителя, который из окна сбросил другой ребенок, передает РИА «Новости» со ссылкой на свердловское управление СК России.

По информации ведомства, девочка получила черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу, но спасти ребенка врачам не удалось.

Отмечается, что следователи начали доследственную проверку по факту гибели девочки.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские.