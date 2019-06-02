В Финляндии запретили шиповник и волкособов

В Финляндии с 1 июня запретили импорт и продажу шиповника, а также содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки — волкособов, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства страны.

В ведомстве отметили, что шиповник морщинистый внесен в список вредных и инвазивных видов растений.

Кроме того, под запрет попали волкособы, которых в Финляндии заводили как домашних животных. При этом волкособов, которых хозяева приобрели до 1 июня, можно содержать до конца их жизни.

Ранее сообщалось, что МВД России переписало список опасных пород собак.