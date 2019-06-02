Убитую любовницу главы Раменского района коллеги сравнивали с Шарлиз Терон
Пришедшие на похороны коллеги убитой Евгении Исаенковой рассказали, какой она была при жизни, сообщает сайт kp.ru.
Большинство отмечало, что женщина была приветливой, жизнелюбивой и общительной.
Знавшие чиновницу рассказали, что она никогда не отказывала в помощи, а также всегда соглашалась на дополнительную работу.
В частности, один из коллег Исаенковой по ОП Раменского района отметил, что она напоминала ему актрису Шарлиз Терон на постере к фильму «Белоснежка и охотник»: такая же прекрасная, но чуть отстраненная.
Ранее подозреваемый в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой экс-глава Раменского района Андрей Кулаков объявил об алиби.
Тело женщины было обнаружено в салоне автомобиля на пустыре в окрестностях Раменского.