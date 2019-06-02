Подозреваемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского района объявил об алиби

Адвокат Артем Сарбашев, защищающий подозреваемого в убийстве экс-главу Раменского района Андрея Кулакова заявил о его алиби, передает ТАСС.

Он пообещал обжаловать решение об аресте, так как в момент убийства, по его словам, Кулаков находился дома в кругу семьи.

Адвокат добавил, что нет ни одного свидетеля, который мог бы хотя бы косвенно указать на вину Кулакова.

Ранее Сарбашев подчеркнул, что убитая была правой рукой его подзащитного и лишаться такого человека было бы глупо.

По версии следствия, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля.