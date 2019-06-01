Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

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Число пострадавших в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске достигло 85 человек, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По данным Минздрава, среди пострадавших 39 работников завода и 46 жителей города.

Число госпитализированных увеличилось до 16.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.