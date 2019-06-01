Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Отмечается, что в настоящее время извлечение из урны выброшенных продуктов считается в ФРГ кражей, за которую наказывают штрафом.

Представляющий партию «зеленых» Штеффен считает, что такой запрет способствует расточительству продуктов питания.

Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка в мусорку в Рязани.